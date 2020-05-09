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Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.05.2020 18:45 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir transfer müjdesi verdi.

Acun Ilıcalı, Serdar Ali Çelikler'in de yer aldığı Uncancelled Cup turnuvasında Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Uncancelled Cup turnuvasında Acun Ilıcalı dışında Serdar Ali Çelikler, Özgür Deniz Barut ve Yusuf Çim yer aldı. Özgür Deniz Barut'un sol bek transferiyle ilgili sözlerinin ardından Acun Ilıcalı canlı yayında taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

"SOL BEKİN KRALI GELİYOR RAHAT OL!"

Daha önce Mesut Özil transferinde yıldız futbolcunun sözleşmesi bittikten sonra favorinin Fenerbahçe olacağını ve bu konuda girişimler olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor." şeklinde heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

ACUN ILICALI MESUT ÖZİL HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde...

Acun Ilıcalı, "Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım." şeklinde sözlerini noktaladı. (Futbol Arena)

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