Acun Ilıcalı Galatasaraylı yıldıza talip oldu! Hull City'de Babel harekatı

Acun Ilıcalı Ryan Babel'i radarına aldı. Hull City'i satın alan ve İngiliz futboluna iddialı bir giriş yapan Ilıcalı'nın son haftalarda alınan kötü sonuçlardan memnun olmadığı ifade edildi. Takımın başına Shota Arveladze'yi getiren Ilıcalı, gelecek sezonun yapılanması için şimdiden düğmeye bastı.

ACUN ILICALI, RYAN BABEL TRANSFERİ İÇİN ONAY VERDİ

Kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, gözünü Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Babel'e dikti. Takımın sahibi Acun Ilıcalı da onayı verdi.

ACUN DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki günlerde Galatasaraylı Ryan Babel ile resmi temaslara başlayacak. Babel İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham formaları da giymişti.

HULL CITY'DE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almasıyla büyük bir çıkış yakalayan Hull City'de son haftalarda istenilen sonuçlar elde edilemiyor. Shota Arveladze yönetimindeki İngiliz kulübü, son 9 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

BABEL'İN GALATASAY'DAKİ BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Ryan Babel 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro.



