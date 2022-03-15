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Acun Ilıcalı Galatasaraylı yıldıza talip oldu! Hull City'de Babel harekatı

15.03.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Galatasaray'dan sezon sonu bedelsiz olarak ayrılması neredeyse kesin olan Ryan Babel'in Ilıcalı'nın radarında olduğu iddia edildi. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Hull City, Babel transferi için harekete geçti.

Acun Ilıcalı Galatasaraylı yıldıza talip oldu! Hull City'de Babel harekatı
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Acun Ilıcalı Ryan Babel'i radarına aldı. Hull City'i satın alan ve İngiliz futboluna iddialı bir giriş yapan Ilıcalı'nın son haftalarda alınan kötü sonuçlardan memnun olmadığı ifade edildi. Takımın başına Shota Arveladze'yi getiren Ilıcalı, gelecek sezonun yapılanması için şimdiden düğmeye bastı.

ACUN ILICALI, RYAN BABEL TRANSFERİ İÇİN ONAY VERDİ

Kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, gözünü Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Babel'e dikti. Takımın sahibi Acun Ilıcalı da onayı verdi.

RYNA BABEL

ACUN DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki günlerde Galatasaraylı Ryan Babel ile resmi temaslara başlayacak. Babel İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham formaları da giymişti.

ILICALI

HULL CITY'DE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almasıyla büyük bir çıkış yakalayan Hull City'de son haftalarda istenilen sonuçlar elde edilemiyor. Shota Arveladze yönetimindeki İngiliz kulübü, son 9 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

SHOTA

BABEL'İN GALATASAY'DAKİ BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Ryan Babel 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro.

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Galatasaray Futbol Kulübü Acun Ilıcalı Ryan Babel
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