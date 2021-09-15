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Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

15.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, yayıncı kuruluşta sunuculuk yapan Güntekin Onay'ın "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi" şeklindeki paylaşımına ateş püskürdü. Ilıcalı katıldığı televizyon programında, "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum?" dedi

Acun Ilıcalı, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Ünlü televizyoncu, Güntekin Onay'ın EXXEN platformuna yönelik yaptığı,"Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor !" şeklindeki paylaşıma ateş püskürdü.

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"SEVDİĞİM İNSANLAR BÖYLE YAPINCA ÜZÜLÜYORUM"

Acun Ilıcalı, Güntekin Onay'ın EXXEN'deki problemi sosyal medyadan dile getirmesini eleştirirken, "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor. Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurum da bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim insanlar böyle yapınca üzülüyorum." dedi.

"YAŞANAN TEKNİK SORUNUMU KİŞİSEL ALGILAMASINA ŞAŞIRDIM"

Ilıcalı'nın sözleri üzerine Güntekin Onay yeni bir paylaşım daha yaparak, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağ olsunlar. Halloldu." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı Exxen
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