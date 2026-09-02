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Acun Ilıcalı Hull City’nin Değerini Uçurdu! 60 Milyon Euro’dan 260 Milyon Euro’ya…

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına Premier Lig hedefi konusunda söz veren Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle İngiltere’de ve dünya futbolunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı Hull City’nin Değerini Uçurdu! 60 Milyon Euro’dan 260 Milyon Euro’ya…
Cevdet Berker İşleyen

Acun Ilıcalı’nın gerçekleştirdiği transfer hamleleriyle Hull City’nin kadro değeri yaklaşık 60 milyon euro’dan 260 milyon euro seviyesine yükseldi. İngiliz ekibi, transfer harcamalarında dünya genelinde 11. sıraya kadar yükselirken, yeni transferlerin ardından Hull City taraftarlarında büyük bir coşku yaşandı. Ayrıca kulübün başarılı transfer politikası İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı.

İngiltere’nin önde gelen yayın organları Sky Sports, BBC ve talkSPORT, transferin son gününde 6 transfer birden gerçekleştiren Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

Yapılan yatırımlar ve kadro kalitesindeki büyük artış, Hull City’nin yalnızca sportif hedeflerini değil, kulübün toplam futbol değerini de önemli ölçüde yukarı taşıdı. Acun Ilıcalı’nın transfer stratejisi, Hull City’yi kısa süre içerisinde İngiliz futbolunun dikkat çeken kulüplerinden biri haline getirdi.

Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City, sezonun ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak 6 puan topladı ve ligde üst sıralarda yer alıyor.

Acun Ilıcalı Hull City’nin Değerini Uçurdu! 60 Milyon Euro’dan 260 Milyon Euro’ya… 1

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Acun Ilıcalı
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