Beşiktaş'ın en pahalı transferi olmuştu! 1. lige gidiyor...

Beşiktaş'ta ayrılığı resmiyet kazanan Moatasem Al-Musrati için yeni bir adres gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran deneyimli ön liberoya 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor talip oldu.

EROKSPOR'DAN AL-MUSRATI HAMLESİ

30 yaşındaki Libyalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Esenler Erokspor, Al-Musrati için resmi görüşmelere başladı. İstanbul temsilcisi, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlamak adına temaslarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdiren Al-Musrati'nin kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli ön libero, Esenler Erokspor forması giyecek.

KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş, Şubat 2024'te Braga'dan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin sezon sonunda 11 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı. Libyalı futbolcu en pahalı Transfer olarak siyah beyazlı kulüp tarihine geçmişti.