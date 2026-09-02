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Beşiktaş'ın en pahalı transferi olmuştu! 1. lige gidiyor...

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Moatasem Al-Musrati için 1. Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Esenler Erokspor, 30 yaşındaki Libyalı ön liberoyu kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başlarken, deneyimli oyuncunun Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın en pahalı transferi olmuştu! 1. lige gidiyor...
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta ayrılığı resmiyet kazanan Moatasem Al-Musrati için yeni bir adres gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran deneyimli ön liberoya 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor talip oldu.

EROKSPOR'DAN AL-MUSRATI HAMLESİ

30 yaşındaki Libyalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Esenler Erokspor, Al-Musrati için resmi görüşmelere başladı. İstanbul temsilcisi, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlamak adına temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş ın en pahalı transferi olmuştu! 1. lige gidiyor... 1

TÜRKİYE'DE KALMAYA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdiren Al-Musrati'nin kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli ön libero, Esenler Erokspor forması giyecek.

Beşiktaş ın en pahalı transferi olmuştu! 1. lige gidiyor... 2

KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş, Şubat 2024'te Braga'dan 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin sezon sonunda 11 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı. Libyalı futbolcu en pahalı Transfer olarak siyah beyazlı kulüp tarihine geçmişti.

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