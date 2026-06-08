Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya'da buluştu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselme sevincini paylaşan 200 şanslı taraftar, Acun Ilıcalı’nın daveti ve resmi seyahat sponsoru Corendon Airlines’ın katkılarıyla Antalya’da ağırlanıyor.

Corendon Hotels & Resorts bünyesindeki Hydros Club Kemer’de yüzlerce taraftarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, herkesle tek tek ilgilenerek fotoğraf çekildi ve taraftarla sevincini paylaştı.

Hull City’nin Premier Lig yolculuğu yalnızca sportif bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda İngiltere ile Türkiye arasında kurulan güçlü bağların da önemli bir simgesi. İki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlenen Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.