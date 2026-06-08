SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya'da buluştu

Hull City’nin Premier Lig’e yükselme sevincini paylaşan 200 şanslı taraftar Acun Ilıcalı'nın davetiyle Antalya'ya geldi. Yüzlerce taraftarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, herkesle tek tek ilgilenerek fotoğraf çekildi ve taraftarla sevincini paylaştı.

Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya'da buluştu
Recep Demircan

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselme sevincini paylaşan 200 şanslı taraftar, Acun Ilıcalı’nın daveti ve resmi seyahat sponsoru Corendon Airlines’ın katkılarıyla Antalya’da ağırlanıyor.

Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya da buluştu 1

Corendon Hotels & Resorts bünyesindeki Hydros Club Kemer’de yüzlerce taraftarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, herkesle tek tek ilgilenerek fotoğraf çekildi ve taraftarla sevincini paylaştı.

Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya da buluştu 2

Hull City’nin Premier Lig yolculuğu yalnızca sportif bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda İngiltere ile Türkiye arasında kurulan güçlü bağların da önemli bir simgesi. İki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlenen Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya da buluştu 3

Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla Antalya da buluştu 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de seçimin kesin sonuçları açıklandıFenerbahçe'de seçimin kesin sonuçları açıklandı
Trabzonspor, Saviolo transferinde mutlu sona ulaştıTrabzonspor, Saviolo transferinde mutlu sona ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı hull city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Aziz Yıldırım'dan ilk hamle! İşte F.Bahçe'nin hocası: "Yüzde yüz o"

Aziz Yıldırım'dan ilk hamle! İşte F.Bahçe'nin hocası: "Yüzde yüz o"

Belediye başkanı nişanlısı tutuklandı! Konserlerini...

Belediye başkanı nişanlısı tutuklandı! Konserlerini...

Türkiye'nin tatil takvimi değişiyor: Yeni bir gün ekleniyor

Türkiye'nin tatil takvimi değişiyor: Yeni bir gün ekleniyor

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.