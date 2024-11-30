MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı Hülya Avşar'a konuk oldu! 'Çok zenginsin di mi?' diyerek açık açık servetini sordu! Harcamalarını ve yatırımlarını kalem kalem saydı! O anlattıkça o inanamadı

Acun Ilıcalı Hülya Avşar'a konuk oldu! 'Çok zenginsin di mi?' diyerek açık açık servetini sordu! Harcamalarını ve yatırımlarını kalem kalem saydı! O anlattıkça o inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.11.2024 09:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, yatırımları ve yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı son olarak Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Yaşantısına dair samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı'ya Avşar 'Çok zenginsin di mi?' diyerek açık açık servetini sordu. Acun Ilıcalı ise bu soru karşısında çekinerek 'fena değilim' yanıtı verdi. Ilıcalı daha sonra yatırımları ve harcamalarını kalem kalem anlattı.

Acun Ilıcalı Hülya Avşar'a konuk oldu! 'Çok zenginsin di mi?' diyerek açık açık servetini sordu! Harcamalarını ve yatırımlarını kalem kalem saydı! O anlattıkça o inanamadı

Daha önce 3 kez nikah masasına oturan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Eylül ayında bir süredir birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine girdi.

Gösterişli bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı, töreninin yapılacağı mekana tekne ile gelmiş ve bu kareleri ile uzun süre konuşulmuştu. Şimdilerde sakin bir hayat sürdüğünü dile getiren Ilıcalı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

ACUN 2

AÇIK AÇIK SERVETİNİ SORDU

Özel hayatı ve günlük yaşantısına dair samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı herkesin merak ettiği servetine dair de açıklamalar yaptı. 100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Acun Ilıcalı'ya Hülya Avşar 'Çok zenginsin di mi?' diyerek açık açık sordu.

HÜLYA 4

Ilıcalı ise 'fena değilim' diyerek bir cevap verdi. Yanında cüzdan ve nakit para taşımadığını söyleyen Ilıcalı'ya Hülya Avşar 'Bu ay bu kadar harcayabilirsin diye söyleyen biri var mı?. Harcama limitin var mı?' diye sordu.

ACUN 3

Acun Ilıcalı 'Limitim yok. Ama bu işleri düzenleyen biri var' diyerek cevap verdi. Avşar aldığı bu yanıt karşısında çok şaşırdı ve inanamayıp bir kez daha sordu 'Bunun bir limiti vardır illa ki, vardır yani her ay kesin şu kadar harcıyorsundur ondan sonra nasıl idare ediyorsun?' dedi.

hülya 2

MASRAFLARINI KALEM KALEM SAYDI

Acun Ilıcalı ise; ''Benim şuan da ürettiğim ekonomik büyüklük benim harcamalarımla sarsılacak bir büyüklük değil. Ama bu da şey demek değil şuursuz diyebileceğimiz harcamalarımda yok. Ama mesela tabii ki uçak masrafı diye çok ciddi bir masraf var hayatımda, tekne masrafı var, bakmakla mükellef olduğum en az bir 10 kişi var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. O 20 kişinin sorumluluğu var. Ben kendim harcama yaparak bizim şirketi deviremem yani. Ama şu dünyanın adamı değilim. Param var gideyim gömeyim, arsa alayım bir arsa daha alayım. Ben o değilim. Kullanmadığım evi, arabayı almam. Gösteriş için bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum sevdiğim için alıyorum hava atmak için almıyorum.''

acun 1

''Dominik'te bir tane otel yaptım inşa ettik, otelin sebebi çalışanlarımızın rahat etmesi ve başka otellere para vermemek. Ama bu otel dediğin olay 30 milyon dolar. Ama bu bir yatırım işte. Ben gidip arsa almayı sevmiyorum.'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Hülya Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

Yapı Kredi satılıyor mu? QNB iddiası ortalığı karıştırdı!

Yapı Kredi satılıyor mu? QNB iddiası ortalığı karıştırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

Gece final kararı alınıp sabah oyunculara bildirilmişti! Sosyal medya ayağa kalktı! Kalpazan'ın bitme nedeni ortaya çıktı

Gece final kararı alınıp sabah oyunculara bildirilmişti! Sosyal medya ayağa kalktı! Kalpazan'ın bitme nedeni ortaya çıktı

Güvenlik kamerasını hesaba katmadılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı

Güvenlik kamerasını hesaba katmadılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.