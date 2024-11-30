Acun Ilıcalı Hülya Avşar'a konuk oldu! 'Çok zenginsin di mi?' diyerek açık açık servetini sordu! Harcamalarını ve yatırımlarını kalem kalem saydı! O anlattıkça o inanamadı

Daha önce 3 kez nikah masasına oturan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Eylül ayında bir süredir birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine girdi.

Gösterişli bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı, töreninin yapılacağı mekana tekne ile gelmiş ve bu kareleri ile uzun süre konuşulmuştu. Şimdilerde sakin bir hayat sürdüğünü dile getiren Ilıcalı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

AÇIK AÇIK SERVETİNİ SORDU

Özel hayatı ve günlük yaşantısına dair samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı herkesin merak ettiği servetine dair de açıklamalar yaptı. 100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Acun Ilıcalı'ya Hülya Avşar 'Çok zenginsin di mi?' diyerek açık açık sordu.

Ilıcalı ise 'fena değilim' diyerek bir cevap verdi. Yanında cüzdan ve nakit para taşımadığını söyleyen Ilıcalı'ya Hülya Avşar 'Bu ay bu kadar harcayabilirsin diye söyleyen biri var mı?. Harcama limitin var mı?' diye sordu.

Acun Ilıcalı 'Limitim yok. Ama bu işleri düzenleyen biri var' diyerek cevap verdi. Avşar aldığı bu yanıt karşısında çok şaşırdı ve inanamayıp bir kez daha sordu 'Bunun bir limiti vardır illa ki, vardır yani her ay kesin şu kadar harcıyorsundur ondan sonra nasıl idare ediyorsun?' dedi.

MASRAFLARINI KALEM KALEM SAYDI

Acun Ilıcalı ise; ''Benim şuan da ürettiğim ekonomik büyüklük benim harcamalarımla sarsılacak bir büyüklük değil. Ama bu da şey demek değil şuursuz diyebileceğimiz harcamalarımda yok. Ama mesela tabii ki uçak masrafı diye çok ciddi bir masraf var hayatımda, tekne masrafı var, bakmakla mükellef olduğum en az bir 10 kişi var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. O 20 kişinin sorumluluğu var. Ben kendim harcama yaparak bizim şirketi deviremem yani. Ama şu dünyanın adamı değilim. Param var gideyim gömeyim, arsa alayım bir arsa daha alayım. Ben o değilim. Kullanmadığım evi, arabayı almam. Gösteriş için bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum sevdiğim için alıyorum hava atmak için almıyorum.''

''Dominik'te bir tane otel yaptım inşa ettik, otelin sebebi çalışanlarımızın rahat etmesi ve başka otellere para vermemek. Ama bu otel dediğin olay 30 milyon dolar. Ama bu bir yatırım işte. Ben gidip arsa almayı sevmiyorum.'' dedi.