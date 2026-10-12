Yasemin Ergene'den eski eşi İzzet Özilhan hakkında açıklama!

Tuzlu Kahve dizisiyle ekranlarda boy gösteren Yasemin Ergene, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2011 yılında evlendiği İzzet Özilhan ile 2025 yılında yollarını ayıran Ergene'ye, eski eşiyle arasında herhangi bir küslük olup olmadığı soruldu.

Ünlü oyuncu, "Olur mu öyle şey canım ya? Yani 18 yıldır hayatımda olan çocuklarımın babası. Bir küslük yok, ben niye ziyaret etmeyeyim?" sözleriyle iddialara açıklık getirdi.

"BİZ SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUZ, KONUŞUYORUZ"

Eski eşinin geçirdiği kazanın ardından kendisini ziyaret etmesine ilişkin de konuşan Ergene, aralarındaki iletişimin devam ettiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, "Bir kaza geçirmiş, 'geçmiş olsun'umu paylaşmam gerekiyor. Biz sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR İSTEDİĞİ ZAMAN ONDA KALIYOR"

Sayfa'nın haberine göre, boşanmalarının ardından çocuklarıyla ilgili düzenlerini de anlatan Yasemin Ergene, eski eşiyle bu konuda iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ergene, "Çocuklar istediği zaman onda kalıyor, istediği zaman bende kalıyor. Ona kalsa haftanın yedi günü istiyor da..." diyerek çocuklarının babalarıyla vakit geçirmeye devam ettiğini ifade etti.

İZZET ÖZİLHAN'IN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Eski eşinin geçirdiği kazanın ardından sağlık durumunun merak edilmesi üzerine de açıklama yapan Yasemin Ergene, "Sağlığı da gayet iyi." dedi.

2011 yılında dünyaevine giren ve 2025 yılında evliliklerini sonlandıran Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın, boşanmalarına rağmen çocukları nedeniyle görüşmeyi sürdürdükleri öğrenildi.