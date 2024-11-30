Acun Ilıcalı ilk kez konuştu! Sarı-Lacivertli taraftarlar çok heyecanlandı... Ilıcalı katıldığı canlı yayında Talisca'yı açıkladı

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandıran isimlerin başında gelen Anderson Talisca için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'in büyük yol katettiği yıldız oyuncu için Arap ekibi Al-Nassr ile temaslar sürerken Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSTİYORUZ AMA KOLAY DEĞİL"

Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuşan Ilıcalı, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun." ifadelerini kullandı.

"TABİİ Kİ İSTİYORUZ"

Transferin maliyetine değinen Ilıcalı, "Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz." sözlerini sarf etti.