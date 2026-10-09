Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru TFF 1.Lig yolunda!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Bursaspor, transfer çalışmaları kapsamında tanıdık bir ismi gündemine aldı. Son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Henry Onyekuru için harekete geçen yeşil-beyazlıların, deneyimli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BURSASPOR, ONYEKURU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kanat bölgesinde alternatiflerini artırmayı hedefleyen Bursaspor, 29 yaşındaki Henry Onyekuru ile ilgileniyor. Son olarak Gençlerbirliği forması giyen ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Nijeryalı futbolcu için temasların başladığı, taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı ifade edildi.

Bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirme fırsatına sahip olan Bursaspor'un, süreci aceleye getirmeden yürüttüğü aktarıldı.

ONYEKURU İÇİN OCAK AYI DETAYI

Transferdeki en önemli ayrıntılardan biri ise Nijeryalı futbolcunun ne zaman resmi maçlarda forma giyebileceği. İddiaya göre Onyekuru'nun sözleşmesi imzalaması halinde tescil işlemleri için ocak ayına kadar beklenmesi gerekecek.

Bu süreçte yeşil-beyazlı ekibe katılması planlanan deneyimli oyuncunun, takımla birlikte antrenmanlara çıkarak fiziksel eksiklerini gidermesi hedefleniyor.

BURSASPOR'DAN OPSİYONLU SÖZLEŞME PLANI

Bir süredir kulüpsüz olan Onyekuru'nun maç eksiğini kapatması ve sezonun ikinci yarısına hazır girmesi amaçlanıyor. Bursaspor'un Nijeryalı futbolcuyla yarım sezonluk sözleşme yapmayı ve anlaşmaya opsiyon maddesi eklemeyi düşündüğü belirtildi.