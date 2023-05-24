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Acun Ilıcalı işi bitirdi! Emre Belözoğlu'nun yeni adresi Hull City

24.05.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de topladığı 53 puanla 5. sırada bulunan Medipol Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, Türkiye'ye veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı teknik adam için Acun Ilıcalı'nın devreye girdiği öğrenilirken, 42 yaşındaki hocanın İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı işi bitirdi! Emre Belözoğlu'nun yeni adresi Hull City

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer hareketliliği de iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Süper Lig'e yapılacak takviyelerin yanı sıra teknik direktör konusunda da yeni gelişmeler yaşanması beklenirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de başlayan daha sonrasında Medipol Başakşehir'in başına geçen 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı ve Türkiye'ye veda edeceği öne sürüldü. Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir ile 1 sezonluk daha sözleşmesi olmasına rağmen gelecek yıl İngiltere'de çalışmaya hazırlanıyor.

ACUN ILICALI İSTİYOR

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42 yaşındaki teknik adam Belözoğlu, gelecek sezon Hull City ile çalışmayı planlıyor. Türk medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu kulübün takımın başına Belözoğlu'nu getirmek için çalışmalara başladı.

SEZONU 15. SIRADA TAMAMLADI

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İngiliz Premier Lig'in bir alt kategorisi olan Championship'te yer alan Hull City, bu sezon zor bir dönem geçirdi ve ligde kalma mücadelesi verdi. Daha önceleri Premier Lig gören Hull City, 24 takımlı alt ligi 15. sırada tamamladı.

1.8 PUAN ORTALAMASI

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Emre Belözolğu, iki sezonda şimdiye kadar Medipol Başakşehir ile toplam 79 maça çıktı. Belözoğlu, 42 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 20 de beraberlik aldı. Genç teknik adamın maç başına puan ortalaması 1.85 olarak gerçekleşti.

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