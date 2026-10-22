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Borussia Dortmund maçta telefonunu kilitleyen taraftara ödül verecek

Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, stadda maç esnasında telefonunu kilitli tutan taraftara ödül vereceğini duyurdu.

Borussia Dortmund maçta telefonunu kilitleyen taraftara ödül verecek
Emre Şen

Bundesliga ekibinin açıklamasında, uygulamanın bir telekomünikasyon firmasıyla yapılan anlaşma sonucunda taraftarların maç sırasında akıllı telefonlarını daha az kullanmasını teşvik etmek amacıyla yapılacağı belirtildi.

TELEFONUNU EN AZ AÇANA ÖDÜL

Eintracht Frankfurt ile 24 Ekim'de oynanacak lig maçında ilk defa uygulanacak projeye "Taraftar Modu" adı verildiğini belirten Alman ekibi, "telefonlarının ekran kilidini maç boyunca olabildiğince az açan" taraftara ödül verileceğini aktardı.

Açıklamada, maç boyunca en yüksek puanı toplayan taraftarların imzalı Borussia Dortmund formaları ve kulüp mağazasında geçerli hediye kartları kazanma şansı elde edecekleri belirtildi.

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Taraftarın stadyumda bulunduğunun doğrulanması için uygulamanın konum bilgilerine erişmesine izin vermesi gerekecek.

Gönüllülük esasına dayanan uygulama, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Almanya dortmund
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