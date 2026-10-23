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Andre Onana, trafik kazası geçirdi

UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Andre Onana, karşılaşmanın ardından trafik kazası geçirdi. Ailesinin de araçta bulunduğu Kamerunlu file bekçisinin kaza geçirdiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Andre Onana, trafik kazası geçirdi
Emre Şen
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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UEFA Konferans Ligi 2. haftasında sahasında İskoç ekibi Hearts'ı 2-0'lık skorla deviren Trabzonspor'da müsabaka sonrası endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin Kamerunlu kalecisi Andre Onana, karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra evine dönerken trafik kazası geçirdi.

PAPARA PARK DÖNÜŞÜ ZİNCİRLEME KAZA

Papara Park'ta alınan galibiyetin ardından stadyumdan ayrılarak evinin yolunu tutan tecrübeli eldiven, Yomra istikametinde zincirleme kazaya karıştı. Edinilen bilgilere göre, Onana'nın idaresindeki araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onana'nın aracı da önündeki araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

AİLESİYLE BİRLİKTE YARA ALMADAN KURTULDU

Müsabaka sonrası yaşanan kaza anında Kamerunlu kalecinin ailesinin de araçta bulunduğu bildirildi. Korkutan kaza sonrasında Andre Onana ve aile üyelerinin durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattıkları öğrenildi. Kulüp yetkililerinin de haberin alınmasıyla birlikte derhal kaza yerine giderek tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Andre Onana
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