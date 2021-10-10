MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Acun Ilıcalı ısrar etti Ebru Gündeş sahneye çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar etti Ebru Gündeş sahneye çıktı! Sosyal medya yıkıldı

10.10.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'de Hadise yerine bu sezon Ebru Gündeş'in olması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Yarışmanın 2. bölümünde Acun Ilıcalı Ebru Gündeş'i sahneye çıkardı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Acun Ilıcalı ısrar etti Ebru Gündeş sahneye çıktı! Sosyal medya yıkıldı

O Ses Türkiye'de sezonun 2. bölümü de yayınlandı. Hadise yerine gelen Ebru Gündeş'e ilgi büyüktü.

Acun Ilıcalı "Seyircinin sesi oluyorum" diyerek devreye girince Ebru Gündeş şoke oldu. Sahneyi çıkmayı hiç beklemeyen Gündeş yoğun ısrar sonrası Acun Ilıcalı'yı kırmadı. Güneş yoğun ısrar üzerine sahneye çıkıp seyircinin kulaklarının pasını sildi.

Sosyal medyada takipçilerin bazı yorumları şöyleydi:

  • Böyle bir canlı performans sergilemek hele ki hiç bir prova olmadan gerçekten muazzam ayakta alkışlanacak bir sanatçısın Ebru Gündeş.
  • Eşsiz performanslarına hasret kaldık…
  • Eşi benzeri olmayan tek ses dev ses Ebru Gündeş
  • Yıktın geçtin yine her yeri.

Ekran Alıntısı

O Ses Türkiye'nin merakla beklenen ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi gecesi yayınlanmıştı. Acun Ilıcalı, yeni sezonun açılışını yaparken jüri üyelerini tek tek överek sahneye davet etmişti. Ilıcalı Gündeş için "Eski yeni jüri üyemiz. Kendisiyle zor günlerimizde hep birbirimize destek olduk. Beraber çok güzel günler geçirdik. O Ses'in rengiydi, sesiydi. Hayranıyız" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava
Şaşkına çeviren olay! Sokak kedisine fakirlik kağıdı istediŞaşkına çeviren olay! Sokak kedisine fakirlik kağıdı istedi
Gülfem, Davut'la iş birliği yapıyor!Gülfem, Davut'la iş birliği yapıyor!
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Ebru Gündeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu

Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.