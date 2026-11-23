Adanalı, Kertenkele, Şahsiyet, Börü, İçimizdeki Ateş ve son olarak da Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu yeniden setlere dönüyor.

Ceren Benderlioğlu, Bozdağ Film’in TRT1 için çekeceği Yörük Kızı dizisiyle anlaşmaya vardı. Diziyi, Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül kaleme alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Benderlioğlu diğer adı “Güneş’li Günler” olan dizide Şebnem karakterine hayat verecek.

ROLÜ BELLİ OLDU

Yörük kızı Güneş’in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasının ardından ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmasıyla gelişen olayları konu alan dizide Şebnem, Güneş’in dayısı Emrullah’ın (Uğur Aslan) eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.