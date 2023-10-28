Acun Ilıcalı kaç arabası ve kaç motosikleti olduğunu açıkladı! 'Dünyanın çeşitli yerlerinde...'

Lüks yaşantısı, özel hayatı ve çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalındaki açıklamalarıyla çok konuşuldu. Her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa kaç arabası ve kaç motosikleti olduğunu açıkladı.

Sürat tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasının yeni sezon ilk bölümlerine uçak, TIR ve klasik otomobil gibi çok konuşulan taşıtlarla katılmasıyla uzun süre konuşulmuştu.

'Ben hayatımda hiçbir şeyi şov için yapmadım. Hayatımı daha iyi standartlara taşımak için yaptım, parayı kullandığım bölüm hep o oldu' diyen Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın 'Kaç arabanız, kaç motosikletiniz var?' sorusunu şöyle yanıtladı:

'Çok arabam yok, 3-4 tane. Motosikletim 12-13 tane vardır. Taşıyamadığım için dünyanın çeşitli yerlerinde motosikletler var. Ne yapayım motorla mı gideyim yani? Dominik'te 4, Miami'de 2, Çeşme'de 3, İstanbul'da 4 tane var.'

Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programın bu kısmı sosyal medyada paylaşılıp 'Lükse bak', 'Ne güzel hayat' gibi yorumlar yapıldı.







