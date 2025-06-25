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Acun Ilıcalı katıldığı yarışma programında futbol bilgisiyle şov yaptı! 1930'dan bu yana tüm şampiyonları ezbere saydı

Ünlü televizyoncu ve futbol adamı Acun Ilıcalı, katıldığı bir yarışma programında futbol bilgisiyle şov yaparken izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı katıldığı yarışma programında futbol bilgisiyle şov yaptı! 1930'dan bu yana tüm şampiyonları ezbere saydı
Berker İşleyen

Müge Anlı'nın sunduğu "Güven Bana" programına Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler konuk oldu. İkili birbirine güvenere Milli Takımlar kategorisindeki en zor soruyu seçti.

FUTBOL BİLGİSİYLE ŞOV YAPTI

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Acun Ilıcalı, "FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kez şampiyon olmuştur?" sorusunda futbol bilgisiyle adeta şov yaptı.

TÜM ŞAMPİYONLARI SAYDI

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Ilıcalı, Dünya Kupası tarihindeki tüm şampiyonları ezbere sıralayarak soruyu 'İtalya ve Brezilya' olarak doğru olarak yanıtladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Bu performansıyla Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündem oldu.

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