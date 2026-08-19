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Acun Ilıcalı loca davasını kazandı! Aziz Yıldırım'a karşı mahkemeden flaş karar...

Fenerbahçe'de sezon başında locasının elinden alınması üzerine Aziz Yıldırım'a karşı hukuk mücadelesi başlatan Acun Ilıcalı, davayı kazandı. Mahkeme, locanın Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devrine ihtiyati tedbir koydu.

Acun Ilıcalı loca davasını kazandı! Aziz Yıldırım'a karşı mahkemeden flaş karar...
Emre Şen

Fenerbahçe'de saha dışı gelişmeler de en az saha içi kadar spor kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sezon başında elinden alınan stadyumdaki locası için eski başkan Aziz Yıldırım'a karşı dava açan Acun Ilıcalı, başlattığı hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı.

MAHKEMEDEN İADE VE İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Görülen dava sonucunda mahkeme, söz konusu locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine hükmetti. Kararın detaylarında yalnızca iade işlemiyle kalınmadı; aynı zamanda locanın 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya herhangi bir şekilde devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı da alındı.

KULLANIM HAKKI YENİDEN ILICALI'DA

Çıkan bu resmi mahkeme kararının ardından ünlü spor insanı Acun Ilıcalı, tartışmalara konu olan locasını kullanma hakkını hukuki yollardan yeniden kazanmış oldu. Alınan ihtiyati tedbir kararı sayesinde, belirtilen süre zarfında locanın mülkiyet ve kullanım durumu yasal güvence altına alındı.

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Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı fenerbahçe
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