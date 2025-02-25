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  4. Acun Ilıcalı maçın ardından konuştu! "Kaçan pozisyonları düşünürsek, 3 puan alabilirdik"

Acun Ilıcalı maçın ardından konuştu! "Kaçan pozisyonları düşünürsek, 3 puan alabilirdik"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.02.2025 00:06
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Oyun olarak mutluyuz ama sonuç olarak değiliz. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Ilıcalı, Okan Buruk'a da cevap verdi.

Acun Ilıcalı maçın ardından konuştu! "Kaçan pozisyonları düşünürsek, 3 puan alabilirdik"

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Oyun olarak mutluyuz ama sonuç olarak değiliz. Hedefimiz şampiyonluk. Ümidimizi sürdürüyoruz. Fikstür avantajımız çok büyük. Galatasaray'a göre sıralamada daha kolay takımlarla oynayacağız. Avrupa'da ve kupada devam ediyoruz. Takımla ve hocayla gurur duyuyoruz."

"Kaçan pozisyonları düşünürsek, 3 puan alabilirdik."

"MOURİNHO AĞLIYOR.. HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ.. BUNLAR HEP ALGI... FİLM ÇOK BELLİ"

"Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Her medeni insanın yapması gereken olay. Maçın sıcaklığı ile konuştu sanırım Okan Hoca. Onu da anlamıyorum, kötü oynadılar, pozisyona giremediler ve Avrupa'dan elendiler. Tartışılan bir durumda. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar hep algı... Film çok belli."

"BUNLARA GÜLÜYORUM, DÜNYADA KARŞILIĞI YOK"

"Yabancı hakem geldi, arı kovanına çomak sokuldu. Derbiden önce 'Uzaydan gelsin' dediler. Hakem Maribor'danmış... Bizle hakemin bir alakası yok. Acun'un takımı varmış, hakem bir şeyler yapabilirmiş! Bunlara gülüyorum, dünyada karşılığı yok!"

"SONUNA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ"

Penaltı pozisyonu var, faul diye sayılmayan faul var. En-Nesyri'ye orta sahada faul var ama konuşmuyorum. Gönlüm rahat. Neden korner atılırken, oyuncumuzun kafasına bir şey gelmedi? Soruyorum ya! Biz aptal mıyız, şansa mı gelmedi? Yabancı hakem var diye atmadılar. Meşale atıldı, oyun durdu. Trabzon'da bizim kaleci yanıyordu, yerli hakem oyunu devam ettirdi. Yabancı hakem burada güvenliğe baktı ve devam ettirdi. Trabzonspor'un da Vincic'i istemesi normal. Biz buraya adaleti getirdik. Aslında biz getirmedik, isyan ettik. Biz istedik diye değil, Ağustos ayında yabancı VAR istedim. Sonra Beşiktaş, Trabzonspor, küçük takımlar isyan etti. TFF de 4 ay sonra, puan farkı 8 oldu ve yabancı VAR getirdik. Sahada katliamın sürdüğünü söyledik ve orta hakem de yabancı oldu. Trabzonspor da yabancı istiyor. Herkes istiyor. Kollanma bitti artık, yeter. Geçen sene 20. dakikada 10 kişi bırakıldık, ikinci golümü saymadın. 10 kişi ile 5 atacakken, 1-0 ile zar zor ayrıldık. Adalet isteyeceğiz, sonuna kadar isteyeceğiz.

Adaletsizliği hak olarak görenler, bağırıyor. Hep algı, hep algı! Buradayız güçlüyüz ve adım adım geliyoruz. Türkiye'de de futbola adalet gelecek. TFF'ye güveniyoruz.

Türkiye'de acil olarak hakem konusunda devrim olmalı. Yunanistan, yabancı hakem getirdi ve çağ atladı. Avrupa'ya gidince neden eleniyorsunuz? Alışıyorsunuz çünkü buradaki hakemlere. AZ Alkmaar maçında 15 kere yere atıyorlar kendilerini, hakem vermiyor. Bu maçta da attılar, hakem vermedi. Adalet istiyorum diye bana ve aileme demediğinizi bırakmadınız. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, sizinle ilgili kötü bir düşüncemiz yok. Yöneticileriniz yabancı hakem istiyor mu, istemiyor mu? Hakemi Bosna'dan getirsek, Edin Dzeko'nun arkadaşı diyeceksiniz. Polonya'dan getirsek, Szymanski'nin köylüsü diyeceksiniz. Herkese bir şey icat edeceksiniz. Adam pırıl pırıl maç yönetti, buna da çok kötü diyorsunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Fikstür Acun Ilıcalı fenerbahçe mourinho
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