Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi. Sarı-lacivertli forma altında dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli netlik kazandı.

İNGİLİZ EKİPLERİ PEŞİNDE

Premier Lig kulüplerinin genç sol beki yakından izlediği ve birçok İngiliz temsilcisinin Fenerbahçe'den oyuncunun transfer şartlarıyla ilgili bilgi talep ettiği kaydedildi.

23 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Archie Brown'un kontratında 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı aktarıldı. Söz konusu bedelin hem kış hem de yaz transfer dönemlerinde geçerli olduğu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunun başında Belçika temsilcisi Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Archie Brown, bu sezon 17 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.