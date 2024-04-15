Acun Ilıcalı montaj hatasını açıkladı ve Yunus Emre'nin cezasını yeniden gösterdi!

Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşananlar sosyal medyada da gündem olmuştu. Yunus Emre 8 oyun ve 8 ödül ceza alarak Survivor tarihine damga vurmuştu. Ancak o anlarda bir montaj hatası oldu.

Acun Ilıcalı montajda sorun olduğunu açıklayarak cezanın nasıl değiştiğini gösterdi. Aslında 5 ödül ve 5 oyun ceza alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi.

Yunus Emre Ogeday'ın ceza almadığını duyunca "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" deyince Ilıcalı "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek sinirlendi.



Acun Ilıcalı çok sinirlenerek "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi.





