Acun Ilıcalı'ndan Fenerbahçeli futbolculara: Bu kadro iki hocayı yemiş

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin durumu, teknik direktör Ersun Yanal'ın performansı ve "Fener Ol" kampanyasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

GIULIANO VE JOSEF PARAYA İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN SATILDI

Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin durumuna negatif bakmıyorum. Taraftar gözüyle konuşuyorum. 500-600 milyon dolar borcu olan bir takım. Fenerbahçe'nin olağanüstü bir borcu var. Başkan geldi transfer yapamıyor. Giuliano ile Josef de Souza satıldı diyorsunuz mesela ama bu satışların sebebi finansal anlamdaki zorluklardan kaynaklandı. O olay teknik bir karar değildi. Takımın paraya ihtiyacı var.

FENERBAHÇE KADROSU İKİ HOCAYI YEMİŞ

Nefes alamayan bir kulüp var ortada. UEFA'dan ceza gündemde. Bu kadar zor durumda olan kulüpte ne yapabilirsiniz? Transfer hataları tabi ki yapıldı. Ersun Yanal 17. sıradaki takıma geldi. Bu kadro iki hocayı yemiş. 17. takıma gelen bir adam ne yapabilir? Ersun Yanal kendi oyuncuları ve kadrosuyla başarılı olmuş bir teknik direktör. Onun dışında Ali Koç da hata yapabilir. Ancak Ali Koç'tan başkası bu borcun altına girmezdi" ifadelerini kullandı.