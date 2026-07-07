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Acun Ilıcalı'dan kritik hamle! Hull City'e Türk sportif direktör

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sportif yapılanmasını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. İngiliz ekibi, Okan Özkan'ı sportif direktörlük görevine getirdi.

Acun Ilıcalı'dan kritik hamle! Hull City'e Türk sportif direktör
Burak Kavuncu

Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz temsilcisi, sportif direktörlük görevine Türk futbolunun yakından tanıdığı Okan Özkan'ı getirdi.

FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA

Acun Ilıcalı dan kritik hamle! Hull City e Türk sportif direktör 1

Uzun yıllar Fenerbahçe'de çeşitli görevlerde bulunan Okan Özkan, son olarak sarı-lacivertli kulüpte futbol koordinatörü olarak çalışmıştı. Deneyimli futbol adamı geçtiğimiz sezon ise Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörlüğü görevini üstlenmişti.

ACUN ILICALI'DAN GÜVEN OYU

Acun Ilıcalı dan kritik hamle! Hull City e Türk sportif direktör 2

Premier Lig hedefi doğrultusunda idari yapılanmasını yeniden şekillendiren Hull City yönetimi, sportif direktörlük görevi için Okan Özkan'a teklif sundu. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol yöneticisi resmen İngiliz kulübünün yeni sportif direktörü oldu.

HEDEF GÜÇLÜ BİR YAPI

Acun Ilıcalı dan kritik hamle! Hull City e Türk sportif direktör 3

Hull City'nin, Okan Özkan'ın Avrupa futbolundaki deneyimi ve oyuncu izleme ağıyla transfer süreçlerinde daha etkin bir yapı oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor. Özkan'ın kısa süre içerisinde yeni sezon planlamasına başlayacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Acun Ilıcalı Hull City AFC fenerbahçe
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