Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu! Stüdyoda gerginlik çıktı, rahatını bile bozmadı

Fenerbahçe'de bugün yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç'un çağrısına seçime saatler kala olumlu yanıt veren Aziz YIldırım, canlı yayın teklifini kabul etti.

İki başkan adayı saat 23.00'da Habertürk'teki ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

STÜDYODA GERİLİM YÜKSELDİ

Tarihi yayın öncesi stüdyoda hazırlıkların yapıldığı sırada tansiyon yükseldi. İki başkan adayının beraberindeki ekiğler arasında tartışma yaşandı. Stüdyoda ortam bir anda gerilirken, iki başkan adayı duruma müdahale edip sakinleştirdi.

ACUN ILICALI DA ORADAYDI

Yaşanan gerilim sırasında Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan ve Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın stüdyoda olduğu görüldü.

AZİZ YILDIRIM'A BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Bir kenarda sandalyede oturan Ilıcalı'nın gerginlik sırasında pozisyonunu bile bozmadığı görülürken, Aziz Yıldırım'a yönelik bakışı da dikkat çekti.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Ilıcalı'nın katıldığı canlı yayındaki bir açıklaması ise gündem oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorusuna yanıt veren Ilıcalı şu sözleri söylemişti:

"Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim."