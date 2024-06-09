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Stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi! Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.06.2024 00:27
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Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi. Konuşmanın sonlarına doğru ikilinin yaşadığı diyalog sosyal medyada gündeme oturdu.

Stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi! Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de ortak yayında açıklamalarda bulundu. İkilinin arasında geçen bir diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

"TAMAM GETİR ALIYORUM, ALMAZSAM ŞEREFSİZİM"

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Aziz Yıldırım: "Benim kattığım mal varlığının değeri 300 milyon euro."

Ali Koç: "Getirin 300 milyon euro, size verelim."

Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim."

Ali Koç ayağa kalktığı an mikrofonu yere düştü.

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"HER LAFI ÜSTÜNE ALMA"

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Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."

Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."

Ali Koç: "Koçspor diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."

Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."

Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."

Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."

SİZCE KİM HAKLI?

SİZCE KİM HAKLI?
ALİ KOÇ
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