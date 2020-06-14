Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Ayça Çağla Altunkaya'dan ilginç yorum

Acun Ilıcalı her hareketiyle gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde Dominik'ten dönen Ilıcalı şu sıralar kızlarıyla vakit geçiriyor.

Ilıcalı son dönemde Dominik'te de yanından ayırmadığı 21 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile de gündemde... Genç isimle birlikte Türkiye'ye dönen Ilıcalı doğum gününde de sevgilisinin de olduğu fotoğrafları paylaşarak dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken ilginç bir yorum aldı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına "Whatsappında bir şey yazdım" notunu düştü. Herkesi şaşırtan bu not Şeyma'ya bir gönderme mi merak konusu oldu.

Ilıcalı bir süre önce Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu 'Gel Konuşalım' programına konuk olmuştu. Yayın sırasında telefonundan bir şey gösteren Acun'a o sırada Şeyma Subaşı'dan “Selam Acun, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve para ile ilgili...” yazıyordu.



