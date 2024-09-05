Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün çıkışında görüntülenen Mourinho'dan şaşırtan yanıt: Param yok

Yılın düğünü gerçekleşti. Acun Ilıcalı uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu. Sanat ve spor dünyasından bir çok ismin davetli olduğu nikah Esma Sultan Yalısı'nda kıyıldı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho da davetliler arasındaydı. Mourinho düğün çıkışında görüntülendi. MagazinBurada'nın haberine göre; Ünlü teknik adam kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa verdiği yanıtla herkesi şoke etti.

'Çocuğun çiçek alır mısın?' sözlerine Jose Mourinho'dan 'Param yok' yanıtı geldi. Mourinho'nun bu cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.