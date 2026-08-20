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Ayça Erturan kararını verdi! İddialı diziyle dönüyor

Son olarak Kirli Sepeti dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Ayça Erturan sonunda kararını verdi. Erturan, OGM Pictures’ın Kanal D için çekeceği “Karakuyu” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Ayça Erturan kararını verdi! İddialı diziyle dönüyor
Öznur Yaslı İkier

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ayça Erturan yeni proje için kararını verdi.

Ayça Erturan kararını verdi! İddialı diziyle dönüyor 1

Ünlü oyuncu OGM Pictures’ın Kanal D için çekeceği “Karakuyu” dizisiyle anlaşmaya vardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 24 Ağustos’ta okuma provası yapılacak olan dizide Erturan, “Gülsüm Maranoğlu” rolüne hayat verecek.

Ayça Erturan kararını verdi! İddialı diziyle dönüyor 2

Merakla beklenen dizi Tokat’ta çekilecek. Dizi, abisi tarafından kara bir kuyuya atıldığı sanılan Fikriye’nin küllerinden doğma hikâyesini sarsıcı bir dille ele alıyor.

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Ayça Erturan
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