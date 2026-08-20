Ayça Erturan kararını verdi! İddialı diziyle dönüyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ayça Erturan yeni proje için kararını verdi.

Ünlü oyuncu OGM Pictures’ın Kanal D için çekeceği “Karakuyu” dizisiyle anlaşmaya vardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 24 Ağustos’ta okuma provası yapılacak olan dizide Erturan, “Gülsüm Maranoğlu” rolüne hayat verecek.

Merakla beklenen dizi Tokat’ta çekilecek. Dizi, abisi tarafından kara bir kuyuya atıldığı sanılan Fikriye’nin küllerinden doğma hikâyesini sarsıcı bir dille ele alıyor.