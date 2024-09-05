Acun Ilıcalı'nın düğününde Ali Koç gelin Ayça Çağla Altunkaya'ya seslendi! "Başkanım ben çok utanırım"

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle evlendi.

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya ile düğününde beyaz gömlek giymesiyle de dikkat çekti.

Ünlülerin akın ettiği düğünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vardı. Düğünde her ne kadar sosyal medya yasağı olsa da düğüne gelenler bazı kareleri paylaştı.

Düğünde Ali Koç ile gelin arasında geçen diyalog da sosyal medyada yayıldı. Çift konuşma yaparken Ali Koç dayanamadı ve masasından "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi.



Ayça Çağla Altunkaya ise "Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" dedi.

Acun Ilıcalı ise hemen araya girerek "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek herkesi güldürdü.