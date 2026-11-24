Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde sular durulmuyor. Başak’ın yıllardır sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla Fatih ve Başak’ın cephesinde bir anda sert rüzgarlar esmeye başlarken, Çimen’in hamileliği Kıvılcım ile Salkım arasındaki tansiyonu da yükseltti.

Dizinin 148. bölümünden gelen 2. fragmanda Emir'in elinde evlilik cüzdanıyla itirafta buluması yeni bir geriliminde sinyalini verdi.

NURSEMA'NIN ASİL İLE HİKAYESİ YARIM MI KALACAK?

Kızılcık Şerbeti’nin 148. bölümünden gelen 2. fragman sosyal medyada gündem oldu.

Fragmanda Nursema’nın kanala ortak olmasıyla birlikte hikayeye dahil olan sürpriz karakterin Asil ile Nursema arasındaki gerilimi arttıracağı öngörülüyor. Öte yandan aynı sahne izleyici de Nursema ve Asil arasındaki aşk hikayesinin yarım kalıp kalmayacağına yönelik merakı da artırdı.

ÖMER İLE KIVILCIM ARASINDA BUZLAR ERİDİ

Abdullah ile Fatih arasındaki tansiyonun yükselmesi de fragmanda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Babasıyla yaşadığı küçük çaplı tartışmanın Fatih’in kararlarını nasıl etkileyeceği de sosyal medya da tarşılan konular arasında yer aldı. Yeni bölümden gelen 2. fragmanın izlenme rakamı kısa sürede 1 milyonu geçti.

Kıvılcım ile Ömer arasındaki buzların yeniden eridiğini de gözler önüne seren 2. fragman izleyenlerden tam not aldı.