Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı kızı ve eski eşiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Bu paylaşım sonrası çok sayıda internete kullanıcısı "Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir? Zeynep Yılmaz nereli ve kaç yaşında?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...

ACUN ILICALI'NIN ESKİ EŞİ ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?

Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya gelmiştir. 10 yıllık eşi Seda Başbuğ ile boşanan Acun Ilıcalı ile 1993 yılında tanışmışlardır. Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünya evine girmiş ve 2016 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştır. Yılmaz ve Ilıcalı çiftinin bu evliliklerinden, Leyla ve Yasemin adlı iki kızı vardır.

ZEYNEP YILMAZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Yılmaz 46 yaşındadır. 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. İlk olarak Cine5'te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalışmıştır. Daha sonra 'çocukluk hayalim' dediği mimarlık mesleğini yapmaya başlamış ve kendi mimarlık şirketini kurmuştur. Halen de aynı işle meşguldür.



