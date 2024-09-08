MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz yeni aşkı Bülent Ciritci'yle pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz yeni aşkı Bülent Ciritci'yle pozlarını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 10:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmesiyle son günlerde gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, iş insanı Bülent Ciritci ile aşk yaşıyor. Zeynep Yılmaz sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz yeni aşkı Bülent Ciritci'yle pozlarını paylaştı

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Hiçbir masraftan kaçınılmadan yapılan düğün sosyal medyada gündemdeyken eski eşler de merak ediliyordu.

Şeyma Subaşı'dan sonra Zeynep Yılmaz da dikkat çekti. Zeynep Yılmaz gönlünü o iş insanına kaptırdı.

sfs

Bülent Ciritci ile bir süredir birlkte olan Zeynep Yılmaz sosyal medyada pozlarını paylaştı.

Bir süredir beraber olan çiftten Zeynep Yılmaz artık aşkını saklamıyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi aşk pozlarını peş peşe paylaşınca pozlarına beğeni yağdı.

yıy
Zeynep Yılmaz'ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık, iş insanı Bülent Ciritci'nin kafesinin tasarımını üstlenmiş ve ikilinin yolu bu sayede kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri aşka dönmüştü.

ZEYNEP YILMAZ VE ACUN ILICALI NE ZAMAN AYRILDI?

Zeynep Yılmaz 2003 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti. 2004 yılında ilk çocukları Leyla'yı, 2007 yılında ise ikinci çocukları Yasemin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı. Çiftin 13 yıl süren evliliği 2016 yılında boşanmalarıyla son bulmuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
Narin'in cansız bedeni bulundu: Cinayet şüphesi, 'çuval' iddiası!

Narin'in cansız bedeni bulundu: Cinayet şüphesi, 'çuval' iddiası!

Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor!

Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor!

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

Tahliye sonrası '7.1' öfkesi! Dilan Polat'ın hesabındaki detay...

Tahliye sonrası '7.1' öfkesi! Dilan Polat'ın hesabındaki detay...

Kısa tayt giyip fiziğini sergiledi! Akla eski hali geldi: Nereden nereye?

Kısa tayt giyip fiziğini sergiledi! Akla eski hali geldi: Nereden nereye?

Biri bizi dinliyor! Cebimizdeki casus cep telefonu

Biri bizi dinliyor! Cebimizdeki casus cep telefonu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.