Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz yeni aşkı Bülent Ciritci'yle pozlarını paylaştı

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Hiçbir masraftan kaçınılmadan yapılan düğün sosyal medyada gündemdeyken eski eşler de merak ediliyordu.

Şeyma Subaşı'dan sonra Zeynep Yılmaz da dikkat çekti. Zeynep Yılmaz gönlünü o iş insanına kaptırdı.

Bülent Ciritci ile bir süredir birlkte olan Zeynep Yılmaz sosyal medyada pozlarını paylaştı.

Bir süredir beraber olan çiftten Zeynep Yılmaz artık aşkını saklamıyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi aşk pozlarını peş peşe paylaşınca pozlarına beğeni yağdı.



Zeynep Yılmaz'ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık, iş insanı Bülent Ciritci'nin kafesinin tasarımını üstlenmiş ve ikilinin yolu bu sayede kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri aşka dönmüştü.

ZEYNEP YILMAZ VE ACUN ILICALI NE ZAMAN AYRILDI?

Zeynep Yılmaz 2003 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti. 2004 yılında ilk çocukları Leyla'yı, 2007 yılında ise ikinci çocukları Yasemin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı. Çiftin 13 yıl süren evliliği 2016 yılında boşanmalarıyla son bulmuştu.