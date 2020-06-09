Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi Sercan Yıldırım!

Uzun süredir Survivor programı için Dominik'ten dönen Acun Ilıcalı'nın, Fortuna Sittard'ı alacağı ortaya çıkmıştı.

Bugün katıldığı yayında Acun Ilıcalı, eski futbolcu Sercan Yıldırım ile ilgili bomba bir açıklamaya imza attı.

Acun Ilıcalı Sercan Yıldırım için; 'Futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor falan. Hollanda seyircisi böyle tribünde.

Olur olmaz ayrı bir şey ama. Survivor'a gelen bir yarışmacının ertesi sene futbol kariyerine devam etmesi benim açımdan müthiş bir prestij olur.

Sercan ile bunu konuşmadık devam eder etmez ben bilmiyorum. Düşünsene Survivor'a getirip, formunu yükseltip futbola kazandırmış olacağız. Murat bunu çok iyi anlar. Çok çok zor bir şeydir.

Bunu başarıp da fiziksel olarak iyi bir şekilde yollarsan müthiş birşey. Bence Sercan Yıldırım oynar şu anda. Ben birçok futbolcu ile futbol oynuyorum" ifadelerini kullandı.

Sercan Yıldırım son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyiyordu.

1990 doğumlu oyuncu bu sezon 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 4 maçta 254 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetti.

TFF kayıtlarına göre Sercan Yıldırım'ın Karagümrük ile 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ancak buna rağmen Sercan ligin ikinci yarısında futbol oynamak yerine Survivor'da yarışmayı tercih etti.

