Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Millwall’u devirdi! Wembley biletini kaptı

İngiltere Championship play-off yarı final rövanşında Millwall’u deplasmanda 2-0 deviren Hull City, adını finale yazdırdı. Eski Kayserispor hocası Sergej Jakirovic yönetiminde destan yazan "Kaplanlar", Premier Lig’e yükselirse 300 milyon Euro’luk dev servetin sahibi olacak!

WEMBLEY YOLCUSU KALMASIN! ACUN ILICALI’NIN HULL CITY’Sİ PREMIER LİG’E KOŞUYOR...

İngiltere’de sezonun en büyük futbol hikayelerinden biri yazılmaya devam ediyor. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Millwall deplasmanında aldığı 2-0’lık net galibiyetle play-off finaline yükseldi ve Premier Lig bileti için Wembley biletini cebine koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla golsüz geçilirken, ikinci yarıda vites artıran Hull City'de kilit 64. dakikada açıldı; sahneye çıkan Muhammed Belloumi, şık bitirişiyle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Golden sonra beraberlik için yüklenen Millwall savunmasında boşluklar bırakırken, 79. dakikada genç yıldız Joe Gelhardt sahne alarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve deplasman tribünlerini sevince boğdu.

Kalan dakikalarda savunma disiplininden taviz vermeyen Jakirovic’in öğrencileri, bu kritik galibiyetle birlikte hem maçı hem de turu cebine koyarak 300 milyon Euro değerindeki büyük final için Wembley biletini cebine koymayı başardı.

JAKIROVIC DOKUNUŞU VE BELLOUMI-GELHARDT İMZASI

Eski Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Ada’daki ilk sezonunda Hull City’yi Premier Lig’in eşiğine taşıdı. Büyük bir taktik savaşının yaşandığı rövanş mücadelesinde galibiyeti getiren goller; 64. dakikada Muhammed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt’tan geldi.

300 MİLYON EURO’LUK "AYAKBASTI" PARASI!

Hull City için play-off finali sadece bir üst lige yükselmek değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik devrim anlamına geliyor. Eğer Kaplanlar finali kazanıp Premier Lig'e yükselirse, yayın gelirleri ve ticari haklarla birlikte yaklaşık 300 Milyon Euro'luk devasa bir geliri kasasına koyacak.

FİNALİN ADI WEMBLEY’DE KONACAK

Hull City’nin Premier Lig yolundaki son rakibi, Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibi olacak. Dünyanın en pahalı maçı olarak nitelendirilen final müsabakası, İngiliz futbolunun mabedi Wembley Stadyumu’nda oynanacak.