Fenerbahçe'de Hakan Safi San Siro'da görüntülendi! Leao ve Maignan transferi alev aldı

Fenerbahçe’de seçim yarışı İtalya’ya taşındı! Başkan adayı Hakan Safi’nin San Siro çıkarması ile seçime 2 yıldızdan söz alarak girmek istiyor.

SAN SIRO'DA TRANSFER PAZARLIĞI! HAKAN SAFİ'DEN FENERBAHÇE’YE İKİ DÜNYA YILDIZI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Fenerbahçe’de seçimli olağan genel kurula sayılı günler kala başkan adayı Hakan Safi, transfer piyasasını sarsacak bir operasyon için düğmeye bastı. İtalya'ya çıkarma yapan Safi, Milan’ın Atalanta’ya 3-2 mağlup olduğu mücadeleyi San Siro’da yerinde takip ederken, maç boyunca Çizme devinin kurmaylarıyla transfer pazarlığına oturdu.

PORTEKİZLİ SÜPER YILDIZ: RAFAEL LEAO

Safi’nin listesinin ilk sırasında, Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rafael Leao yer alıyor. Milan cephesinin, 26 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu için kapıyı 50 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Sportif direktör Igli Tare ile maç boyunca istişarelerde bulunan Safi’nin, Leao’yu seçim vaadi olarak sarı-lacivertli taraftarlara sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

KALEYE FRANSIZ DUVARI: MİKE MAİGNAN

Hakan Safi’nin tek hedefi Leao değil. Fenerbahçe’nin kalesini dünya çapında bir isme emanet etmek isteyen Safi, Fransız file bekçisi Mike Maignan için de şartları sordu. Sözleşmesini yeni tazelemiş olmasına rağmen Milan’ın 20 milyon Euro seviyesindeki bir teklife "evet" diyebileceği belirtilirken, Maignan’ın da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı sızan bilgiler arasında.

İTALYAN BASINI DA DOĞRULADI

Hakan Safi’nin San Siro’daki temasları İtalyan basınında da geniş yankı buldu. Safi’nin yakın zamanda İstanbul’a dönerek, görüştüğü isimleri ve projelerini bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurması bekleniyor.