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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliğiyle görenleri büyüledi! "Hepsini cebinden çıkarır"

15.03.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. En son sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamileliği ile konuşulan Ilıcalı'nın ilk eşi de güzelliğiyle konuşulmaya başladı. En büyük kızı Banu Ilıcalı'nın annesi olan Seda Başbuğ, güzelliğiyle görenleri şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliğiyle görenleri büyüledi! "Hepsini cebinden çıkarır"

Seda Başbuğ, 1988-1993 tarihleri arasında Acun Ilıcalı ile evliydi. Bu evlilikten bir kızı olan Başbuğ, son dönemde sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Kızı Banu ve torunu Begüm ile fotoğraflar paylaşan Başbuğ'a güzelliğiyle ilgili birçok yorum geliyor.

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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra da bir süre TV8'de çalışmaya devam eden Başbuğ, bir dönem sosyal medyadan oldukça uzaktı. Anaokulunu kurduktan sonra TV8'den ayrılan Başbuğ, 2019 yılında iş insanı Orhun Yazıcı ile dünyaevine girdi.

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"BUNALIMDAN SONRA SEDA'DAN AYRILDIM"

Acun Ilıcalı anne ve babasını kaybettiği elim kaza sonrası hayatta kalan kızı Banu'ya 'mucize bebek' lakabını takmıştı. O dönem çok zor günler atlatan Ilıcalı, ilk eşi Seda Başbuğ'dan ayrılma kararını, uzun bir depresyon sürecinin ardından aldığını şu sözlerle anlatmıştı:

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"Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Yaşadığım bunalım sonucunda eşim Seda’dan ayrıldım. Ailemi trafik kazasında kaybedip sonrasında ilk eşimden boşanınca bende ipler tamamen koptu..."

GÜZELLİĞİYLE GÜNDEM OLDU

Yıllar sonra kızı Banu'nun düğününde ortaya çıkan Seda Başbuğ, hem güzelliği hem de zarafetiyle adından epey söz ettirmişti.

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Düğünle birlikte Acun Ilıcalı'nın eski eşini görenler, Seda Başbuğ ve kızı Banu'nun pozlarına "Abla kardeş gibiler", "Seda Hanım abla gibi duruyor" yorumlarında bulunmuşlardı.

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