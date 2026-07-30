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Uzak Şehir için karar verildi! Albora ailesine sürpriz isim...

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizide yaşanan ayrılıkların ardından yeni bir ismin kadroya dahil olduğu öğrenildi.

Uzak Şehir için karar verildi! Albora ailesine sürpriz isim...
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her sahnesi ses getiren dizi 63. bölümle sezon finali yaptı. Sezon boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizinin yeni sezonu içinse geri sayım başladı.

Uzak Şehir için karar verildi! Albora ailesine sürpriz isim... 1

Ağustos ayında yeniden sete çıkmaya hazırlanan Uzak Şehir için karar verildi. Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) kadrodan ayrılmıştı.

Uzak Şehir için karar verildi! Albora ailesine sürpriz isim... 2

Yeni sezonda dizinin kadrosuna Mehmet Korhan Fırat’ın katılacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rolle ilgili kulislerde konuşulan ilk bilgiler Ufuk’un Albora ailesine yakın sürpriz biri olduğu yönünde...

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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