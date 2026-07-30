Uzak Şehir için karar verildi! Albora ailesine sürpriz isim...

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her sahnesi ses getiren dizi 63. bölümle sezon finali yaptı. Sezon boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizinin yeni sezonu içinse geri sayım başladı.

Ağustos ayında yeniden sete çıkmaya hazırlanan Uzak Şehir için karar verildi. Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) kadrodan ayrılmıştı.

Yeni sezonda dizinin kadrosuna Mehmet Korhan Fırat’ın katılacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rolle ilgili kulislerde konuşulan ilk bilgiler Ufuk’un Albora ailesine yakın sürpriz biri olduğu yönünde...