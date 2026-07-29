İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021’de dünyaevine girmiş, çift ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli şimdilerde ticarete atıldı. Kendi kozmetik markasını kuran ünlü isim yoğun bir ilgiyle karşılaştığını dile getirdi.

Parfüm, vücut spreyi, güneş koruyucu ve çeşitli kişisel bakım ürünleri çıkaran Yasemin Şefkatli adeta talep patlaması yaşıyor.

Projeye uzun süredir emek verdiğini belirten Yasemin Şefkatli, duygularını, "Çok emek verdim. Ağlamaklıyım, inanılmaz geliyor." sözleriyle ifade etti.

Şefkatli siparişlere yetişemediğini ''Günaydın canlarım, ben 3 gündür rüyadayım biri beni cimciklesin. Ürünlere güvenim sonsuzdu ama sizin bana güveniniz beni ağlattı.'' cümleleriyle açıkladı.