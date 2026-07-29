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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli ticarete atıldı. Kendi kozmetik markasını kuran Şefkatli yoğun ilgiyle karşılaştığını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor
Öznur Yaslı İkier

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021’de dünyaevine girmiş, çift ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli şimdilerde ticarete atıldı. Kendi kozmetik markasını kuran ünlü isim yoğun bir ilgiyle karşılaştığını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor 1

Parfüm, vücut spreyi, güneş koruyucu ve çeşitli kişisel bakım ürünleri çıkaran Yasemin Şefkatli adeta talep patlaması yaşıyor.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor 2

Projeye uzun süredir emek verdiğini belirten Yasemin Şefkatli, duygularını, "Çok emek verdim. Ağlamaklıyım, inanılmaz geliyor." sözleriyle ifade etti.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli ticarete atıldı! Siparişlere yetişemiyor 3

Şefkatli siparişlere yetişemediğini ''Günaydın canlarım, ben 3 gündür rüyadayım biri beni cimciklesin. Ürünlere güvenim sonsuzdu ama sizin bana güveniniz beni ağlattı.'' cümleleriyle açıkladı.

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İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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