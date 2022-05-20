Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig'den oluyor!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile birlikte transfer süreci ve kulübün durumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Championship ekibinin patronu, Süper Lig'den yapacağı ilk transferi resmen açıkladı.

TARAFTARLAR İÇİN ÖZEL HAMLE

Skorer'de yer alan habere göre; Hull City taraftar grubuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, taraftarları kuzey tribününe çekmeye hazırlandıklarını duyurdu. Acun Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

HONEYMAN'IN OPSİYONU ZORUNLU OLARAK KULLANILDI

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler de Acun Ilıcalı'nın yanında sorulara cevap verdi. Tan Kesler, George Honeyman'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu zorunlu olarak kullandıklarını belirtti. Oyuncuyla görüşmelerinin devam ettiğini belirten Tan Kesler, daha uzun bir anlaşma yapmak istediklerini ifade etti.

ILICALI: TRAORE TRANSFERİ NEREDEYSE BİTTİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gelecek sezon için ilk transferi Süper Lig'den yapmaya hazırlanıyor. Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını belirten Acun Ilıcalı, 'Neredeyse bitti' ifadesini kullanırken ayrıca 4 futbolcuyla görüştüklerini duyurdu.

26 yaşındaki Adama Traore, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'a transfer oldu. Malili orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 18 maçta Akdeniz ekibinin formasını giydi. Adama Traore bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asist üretti.



