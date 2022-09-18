Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de tutuklanma olayının perde arkası! Ercan Taner'in sözleri Mehmet Demirkol'u şaşırttı

Mehmet Demirkol, YouTube'da yayınlanan programında ünlü sunucu Ercan Taner'i ağırladı. Mehmer Demirkol'un sorularını yanıtlayan Ercan Taner, Acun Ilıcalı ile bir anısını anlattı. Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de tutuklanma olayını anlatan Ercan Taner'in sözleri izleyenleri gülümsetti.

Ercan Taner, Mehmet Demirkol'un "Polis tarafından durdurulma hikayen var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İngiltere'de Avrupa Futbol Şampiyonası. Sene 1996. Acun Ilıcalı Show TV'de muhabirlik görevinde o zaman. Acun 'Ben Londra'ya gidip Kubilay Türkyılmaz ile röportaj yapacağım' dedi. İsviçre kampı Londra'da, biz ise Nottingale'dayız. Bir süre sonra Acun'a ulaşamadık. En sonunda bizim kameraman Ümit, ağlayarak aradı. 'Ne oldu kaza mı' yaptınız dedim. Acun Ilıcalı'nın içeride olduğunu söyledi. Nasıl diye sorunca 'tutuklandı ağabey' dedi."

ACUN ILICALI'NIN TUTUKLANMA HİKAYESİ MEHMET DEMİRKOL'U KAHKAHAYA BOĞGU

O gün, duydukları karşısında şaşırdığını ifade eden Ercan Taner, Acun Ilıcalı'yı kimin tutukladığını sorunca aldığı yanıtı aktardı.

Acun Ilıcalı'nın röportaja giderken biraz geç kaldığını söyleyen Ercan Taner, ünlü televizyoncuyu ti'ye aldı:

"Acun hız sevmez. Trafikte slalom yapmış. Son geçtiği araba maalesef özel harekat minibüsüymüş. Acun'u almışlar içeri. Büyük bir suç olduğunu söyleyip tercüman getireceklerini belirtmişler. Acun Ilıcalı tercümanın geldiğini fakat adamın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olması sebebiyle anlaşamadıklarını söyledi. Acun 'Ben anlatırım' derdimi deyip çıkmış nöbetçi hakim karşısına. 'Seni bırakacağız yarın Londra'ya mahkemeye geleceksin' demişler. Pasaportuna falan el koymuşlar. O da çıkıp yanımıza geldi. O akşam bizi çevirdiler Ağabey!"

Adam incelese yandı Acun. Türk olduğu için bırakıldı. Bilgisayar girmedi, kartları gördü falan. Polisle konuştuk, yırttık.

ACUN ILICALI, HAKİM KARŞISINDA

Ertesi gün Acun Ilıcalı'nın mahkemeye gittiğini belirten Ercan Taner konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakim Acun'a suçunu bilip bilmediğini sormuş, Acun da 'Bildiğini ama ilk kez Londra'ya geldiğini söylemiş. Yabancı olduğunu belirtmiş. Hakim de bunun üzerine 'Yabancısın peki. Ben seni anlıyorum. Ama bunun bir cezası var. 6 ay hapis ya da bin pound. Hangisini tercih edersin?' demiş. Acun da hakimin sorusu üzerine 'Derhal parayı ödüyoruz' yanıtını vermiş"



