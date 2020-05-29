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Acun Ilıcalı’nın 'O Ses Türkiye' açıklamasından sonra Murat Boz ve Hadise'den şaşırtan paylaşımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 09:07 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan programına katıldı ve O Ses Türkiye Jürisinde değişiklik olacağının sinyalini verdi. Ilıcalı'nın "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Seyirci değişikliği seviyor" sözleri üzerine Murat Boz ve Hadise'den şaşırtan paylaşımlar geldi.

Acun Ilıcalı’nın 'O Ses Türkiye' açıklamasından sonra Murat Boz ve Hadise'den şaşırtan paylaşımlar

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in programına katılarak, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye yarışması hakkında herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

"Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" diyen Ilıcalı’nın bu cümlelerinin ardından önce Murat Boz Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve yarışmada çekilen bir fotoğrafını paylaşarak adeta ayrıldığını ima etti.

hadise

Kısa süre sonra ise Hadise Instagram Story bölümünden benzer bir fotoğraf paylaştı ve ‘Murat Boz style’ notunu yazdı.

O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu? Flaş paylaşımO Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu? Flaş paylaşım

Yıllardır O Ses Türkiye yarışmasının vazgeçilmez iki jürisinin yaptıkları paylaşımlar, ikilinin yeni sezonda olmayacağını düşündürdü.

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