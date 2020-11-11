Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da, teknik direktör Kevin Hofland ile yollar ayrıldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortaklarından bir olduğu Fortuna Sittard'da beklenen oldu. Hollanda Eredivisie Ligi ekibinde başarısız sonuçların ardından teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son verildi.

"KULÜBE OLAN BAĞLILIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu gelişme kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. İşte yapılan açıklama: "Bu karar, uzun süre boyunca hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle alındı. Hofland'ın ardından yardımcı antrenör Kristof Aelbrecht de kulüpten ayrıldı. Fortuna Sittard, kulübe olan büyük bağlılıkları ve bağlılıkları için Kevin ve Kristof'a teşekkür ederiz."Hollanda Ligi'nde henüz galibiyet alamayan Fortuna Sittard son sırada yer alıyor.

