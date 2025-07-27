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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Türkiye'den bir ismi daha bitirdi! David Akintola ile her konuda anlaşıldı...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Süper Lig’den transferlerine devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull, David Akintola ile her konuda anlaşmaya vardı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Türkiye'den bir ismi daha bitirdi! David Akintola ile her konuda anlaşıldı...
Burak Kavuncu

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen ve sözleşmesi elinde olan Nijeryalı kanat oyuncusu Akintola ile her konuda anlaşmaya vardı.

GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ REDDETTİ

Acun Ilıcalı nın sahibi olduğu Hull City Türkiye den bir ismi daha bitirdi! David Akintola ile her konuda anlaşıldı... 1

Süper Lig’e yeni yükselen Ankara ekibi Gençlerbirliği de David Akintola’yı kadrosuna katmakm isterken, Nijeryalı oyuncu teklifi reddetti.

SON SEZON PERFORMANSI

Acun Ilıcalı nın sahibi olduğu Hull City Türkiye den bir ismi daha bitirdi! David Akintola ile her konuda anlaşıldı... 2

Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Nijeryalı kanat oyuncusu daha önce Türkiye'de Hatayspor ve Adana Demirspor formaları da giydi. David Akintola geçen sezon 36 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

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transfer Çaykur Rizespor Gençlerbirliği Acun Ilıcalı Hull City AFC
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