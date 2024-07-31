Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusu rahatsız etti

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde 5 milyon TL olduğu öne sürülen tektaşı ile gündeme gelen genç sevgili alışveriş yaptı.

Mağazaları gezerek alışveriş yapan Altunkaya'ya sevgilisi Ilıcalı'nın da yakın arkadaşı olduğu bilinen Adriana Lima'nın kızları eşlik etti.

Fit hali ve kombiniyle dikkat çeken Altunkaya, neşeli tavırlar sergiledi. Evlilik sorularıyla ilgili rahatsız olan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya sorulara da yanıt vermek istemedi.

Snob Magazin'in haberine göre Altunkaya, "Acun Ilıcalı'yla evlilik ne zaman?" sorularını ise "Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek sevmiyorum" diyerek geçiştirdi.