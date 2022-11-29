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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kendini spora verdi! Görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış?" dedi

29.11.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak yaşamaya çalışan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kendini spora veren genç sevgilinin son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Ayça Çağla Altunkaya'nın spor yaptığı anları görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış sanki" yorumlarında bulundu.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kendini spora verdi! Görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış?" dedi

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya'da bulan Acun Ilıcalı sevgilisi için "Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var" demişti. Her fırsatta sevgilisiyle mutlu olduğunu söylene Ilıcalı'nın genç aşkı gözlerden uzak yaşıyor.

Sosyal medya hesabı kilitli olan Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar kendini spora verdi. Spor yaptığı anları paylaşan genç sevgilinin son hali de dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisini görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış sanki" yorumlarında bulundu.

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1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya daha önce de estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya sevgilisi

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