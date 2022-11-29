Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kendini spora verdi! Görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış?" dedi

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya'da bulan Acun Ilıcalı sevgilisi için "Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var" demişti. Her fırsatta sevgilisiyle mutlu olduğunu söylene Ilıcalı'nın genç aşkı gözlerden uzak yaşıyor.

Sosyal medya hesabı kilitli olan Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar kendini spora verdi. Spor yaptığı anları paylaşan genç sevgilinin son hali de dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisini görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış sanki" yorumlarında bulundu.

1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya daha önce de estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.





