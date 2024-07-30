Acun Ilıcalı'nın şikayeti sonrası Aziz Yıldırım şüpheli sıfatıyla ifadeye geldi!

Fenerbahçe Kulübü’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Yıldırım’ın, geçen haziran ayında yaptığı açıklamalarındaki ifadeleri nedeniyle ifade verdiği öğrenildi.

Yıldırım, ifade işleminin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler." ifadelerini kullanmıştı.