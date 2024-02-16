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  4. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür'e olay sözler! ''Oğlum sen kimsin? Bu gücü nereden buluyorsunuz?''

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür'e olay sözler! ''Oğlum sen kimsin? Bu gücü nereden buluyorsunuz?''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 14:21 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra 2.5 milyon euro bedel karşılığında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür için Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı'dan sert sözler geldi.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür'e yüklendi.

"BU GÜCÜ NEREDEN BULUYORLAR BEN ANLAMIYORUM"

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Karadeniz Gazetesi'nin youtube kanalına konuşan Mandıralı, "Ben o takıma da gitmem bir daha da bu formayı giymem" dediği şeklinde duyum aldığını belirterek, "Giymem dediği forma bordo mavi Trabzonspor forması. Bu gücü nereden buluyorlar ben anlamıyorum. Trabzonspor gibi bir takımda oynayan, Trabzonspor forması giyen Trabzon'un öz çocukları bunu nasıl söyleyebiliyor. Ben söyleyemedim, benim arkadaşlarım söyleyemedi. Nereden buluyorlar bu gücü de bu lafları söyleyebiliyorlar... Ben hayretler içerisinde kaldım ve çok üzüldüm. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Minibüsle geldiğin tesislere şimdi en lüks otomobille geliyorsun. Sokakta yürürken bulduğun parayla bunu almadın. Trabzonspor'da oynadığın için bu parayı ve arabayı aldın. Bu yüzden en güzel evde oturuyorsun, en güzel kıyafetleri giyiyorsun. Bunu unutmayacaksın. Bunu unutan insanı sen de unutacaksın." açıklamasını yaptı.

"OĞLUM SEN KİMSİN?"

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Sözlerine devam eden Mandıralı, "Ben bu takım için, bu forma için 11 defa narkoz yedim, ameliyat oldum. O kadar kolay değil. Ben o formayı giymek için bedeller ödedim. Trabzonspor bana bir kimlik verdiği için bana yaşama sevinci, huzur verdiği için ben o formaya aşığım. Ben o kimlikle yaşıyorum. Trabzonsporlu Hami olarak yaşıyorum, saygı görüyorum. Niye, o anlı şanlı formaya hizmet ettiğim için. Aslolan her zaman Trabzonspor'dur. Bunu genç kardeşlerimiz unutmamalı. Vazgeçilmeyecek oyuncu yoktur. Ben 300 küsür gol attım, çok küfür ve hakaret yedim. Ama ben asla taraftarıma, camiama sırt çevirmedim. Savaştım, mücadele ettim. Sana bir maç bağırmışlar diye 'Ben bu formayı bir daha giymem' diyorsun. Oğlum sen kimsin? Geldiğin yerin unutma. Nankörlük yapmayın. Trabzonspor çok büyük bir marka bunu unutmayın." diyerek sözlerini noktaladı.

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Trabzonspor Abdülkadir Ömür hami mandıralı hull city
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