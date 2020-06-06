Acun Ilıcalı'nın takımından Trabzonspor'a transfer

Acun Ilıcalı'nın satın alması beklenilen Fortuna Sittard'dan Trabzonspor'a flaş bir transfer gerçekleşmek üzere. Bordo mavililer, Hollanda ekibinin yıldız ismi Lisandro Semedo'yu kadroya katmak istiyor.

Lisandro Semedo Trabzonspor yolcusu

SITTARD'I ALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın almak üzere olduğunu açıklamıştı. lıcalı, "Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Bunu netleştirmek için de yakında Türkiye’ye geleceğim. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak" diye konuşmuştu.

"ÇOK HEVESİM VAR! OLMAYA YAKIN" "Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti" diyen Ilıcalı, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR, SITTARDLI YILDIZI BEĞENDİ Süper Lig'de 2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım antrenmanlarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer çalışmaları yürütüyor. Listenin ilk sıralarında ise 24 yaşındaki kanat oyuncusu Lisandro Semedo geliyor.

TRABZONSPOR ADINA AVANTAJ Yunanistan'da sezonu kiralık olarak OFI formasıyla geçiren oyuncunun, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu henüz Yunan ekibi tarafından kullanılmadı. TO10'a göre de Trabzonspor, bonservisi Fortuna Sittard'da olan oyuncu konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Fortuna Sittard'ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün ile olan görüşmelerin Trabzonspor'a avantaj sağlayabileceği aktarılmakta. Hollanda ekibinde Acun Ilıcalı'nın da yatırımıyla pay sahibi olması bekleniyordu.