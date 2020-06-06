SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Acun Ilıcalı'nın takımından Trabzonspor'a transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Trabzonspor'a transfer

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın alması beklenen Acun Ilıcalı, kulübün başkanı Işıtan Gün ile son görüşmeleri gerçekleştiriyor. Acun Ilıcalı'nın satın alması beklenilen Fortuna'dan Trabzonspor'a flaş bir transfer gerçekleşmek üzere...

Acun Ilıcalı'nın satın alması beklenilen Fortuna Sittard'dan Trabzonspor'a flaş bir transfer gerçekleşmek üzere. Bordo mavililer, Hollanda ekibinin yıldız ismi Lisandro Semedo'yu kadroya katmak istiyor.

Lisandro Semedo Trabzonspor yolcusu

SITTARD'I ALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

SITTARD'I ALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın almak üzere olduğunu açıklamıştı. lıcalı, "Fortuna Sittard ile ilgileniyorum. Bunu netleştirmek için de yakında Türkiye’ye geleceğim. Amacım genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak" diye konuşmuştu.

"ÇOK HEVESİM VAR! OLMAYA YAKIN"

"ÇOK HEVESİM VAR! OLMAYA YAKIN"
"Bugüne kadar hayatım hep genç yetenekleri bulmakla geçti" diyen Ilıcalı, "Tutkum olan futbolda da bunu neden yapmayayım. O yüzden bu konuda açıkçası hevesim var, böyle bir düşüncem var. Olabilir, olmaya yakın diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR, SITTARDLI YILDIZI BEĞENDİ

TRABZONSPOR, SITTARDLI YILDIZI BEĞENDİ
Süper Lig'de 2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım antrenmanlarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer çalışmaları yürütüyor. Listenin ilk sıralarında ise 24 yaşındaki kanat oyuncusu Lisandro Semedo geliyor.

TRABZONSPOR ADINA AVANTAJ

TRABZONSPOR ADINA AVANTAJ
Yunanistan'da sezonu kiralık olarak OFI formasıyla geçiren oyuncunun, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu henüz Yunan ekibi tarafından kullanılmadı. TO10'a göre de Trabzonspor, bonservisi Fortuna Sittard'da olan oyuncu konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Fortuna Sittard'ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün ile olan görüşmelerin Trabzonspor'a avantaj sağlayabileceği aktarılmakta. Hollanda ekibinde Acun Ilıcalı'nın da yatırımıyla pay sahibi olması bekleniyordu.

25 MAÇTA 12 GOLE KATKI

25 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Yeşil Burun Milli Takımı formasını da giyen Portekizli oyuncu, bu sezon OFI formasıyla çıktığı 25 maçta 7 gol, 5 asistlik önemli bir katkı sağladı. (Sporx)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Balotelli ile yollar ayrıldı

Balotelli ile yollar ayrıldı

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Galatasaray'dan yeni forvet bombası

Real Betis transferi resmen açıkladı

Real Betis transferi resmen açıkladı

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'nın takımından Trabzonspor'a transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek

Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek

Trabzonspor yönetimi toplandı

Trabzonspor toplantı kararı aldı

Uğurcan Çakır 30 milyon Euro'ya Chelsea'ye gidiyor

30 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor!

Trabzonspor'un Messi'si Abdulkadir Ömür, futbol topuyla dans etti

Abdülkadir futbol topuyla dans etti

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.