Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'da karşılaşmasına ve siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesine Trabzonspor'dan tepki geldi. Bordo-mavili kulüp, UEFA'nın kararlarını eleştirerek Beşiktaş camiasının yanında olduklarını açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN UEFA'YA ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Trabzonspor, Türk takımlarının İsrail ekipleriyle oynadıkları karşılaşmalarda iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmediklerini duyurdu.

Bordo-mavili kulüp, UEFA'nın bu konudaki kararlarını çifte standart olarak değerlendirdi. Açıklamada, Türk futboluna ve taraftarlara yönelik haksızlıklar karşısında birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

"BEŞİKTAŞ CAMİASININ YANINDAYIZ"

Trabzonspor, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesini de sert sözlerle kınadı. Açıklamada, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA’nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."