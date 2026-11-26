UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentindeki Adjarabet Arena'da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında tribün olayları nedeniyle oyun durdu.

MÜCADELE 25. DAKİKADA DURDU

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı tribünlerde Filistin bayrağı açılmasının ardından başlayan gerginlik, maç sırasında da tribünlere ve stat çevresine yansıdı. Gürcistan güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına müdahalede bulunması üzerine tribünlerde büyük hareketlilik yaşanırken, müsabakanın hakemi 25. dakikada oyunu durdurdu.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmaya ara verildi. Hakemler soyunma odasına gitti.

HASTANEYE KALDIRILAN VAR!

Bir Türk taraftar, Gürcü polisinin müdahalesi sonucu ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

FENALAŞANLAR DA VAR

Biber gazı ve coplu müdahale sonrası fenalaşan taraftarlar bulunuyor.

TRABZONSPOR AÇIKLAMA YAPTI

"Kamuoyuna Duyuru

Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA’nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Trabzonspor Kulübü"